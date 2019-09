​Jefferson Farfán | Yahaira Plasencia negó relación con el jugador de la selección peruana | VIDEO

Yahaira Plasencia negó relación con Jefferson Farfán durante su presencia en Estados Unidos, la salsera llegó a tierras del 'Tío Sam' para promocionar su nuevo disco, pero no pudo evitar que le pregunten por su relación sentimental debido a los rumores de que había retomado su amorío con el '10' de la selección peruana.

'No, no tengo pareja, ahorita el amor de mi vida es mi carrera. Me gustaría un hombre trabajador, que vaya a la par conmigo, llevarnos super bien, con mucha confianza y que apoye mi carrera', aseguró Plasencia en una entrevista para el programa 'People'.

Hoy en día Jefferson Farfán se encuentra en plena recuperación de una lesión a la rodilla, el jugador de Lokomotiv no ha sido tomado en cuenta para los partidos de la selección peruana ante Uruguay, programados para el próximo 11 y 15 de setiembre, en Montevideo y Lima respectivamente.

