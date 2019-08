Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia: historia, ampays e infidelidades de la pareja sensación en la farándula | VIDEOS

La historia de amor entre el jugador de la selección peruana, Jefferson Farfán y la cantante de salsa, Yahaira Plasencia divide a todos. Y es que mientras los hinchas de la 'bicolor' le piden a la 'Foquita' no meterse nuevamente al mundo de los espectáculos, el jugador del Lokomotiv hace caso omiso a los comentarios y sigue en encuentros con la guapa salsera.

¿Cómo nació el amor?

Jefferson Farfán y Yahaira Plasenca se conocieron en el 2015 cuando el jugador de la selección peruana asistió a uno de sus conciertos y quedó impresionado con la cantante. Luego de eso, el primo de la 'Foquita' fue el encargado de unir a la 'parejita' del momento gracias a que él mantenía una relación con una prima de Yahaira.

"El primer contacto fue por WhatsApp. Teníamos un amigo en común y la contacté. Luego nos reunimos personalmente”, contó Jefferson Farfán en su momento. Antes de terminar el mes de setiembre del mismo año, el jugador de la selección peruana publicó un comunicado en su cuenta oficial de Facebook donde confirmó que estaba en una relación amorosa con la cantante. El mundo del espectáculo y deporte quedó impresionado por lo que ocurría con ambos personajes ya que si bien era la felicidad de ambos, las portadas de farándula iban a desconcentrar al dirigido de Ricardo Gareca a poco del inicio de las Eliminatorias al mundial de Rusia 2018

Un amor con infidelidades

Si bien Jefferson Farfán y Yahaira Plascencia mostraban su amor a los cuatro vientos en Facebook, Twitter y hasta en Instagram, varios programas de espectáculos filtraron algunas fotos de la modelo Julieta Rodriguez en un yate en Miami y las especulaciones eran de que estaba junto a Jefferson Farfán. Sin embargo, la cantante no se quedaría con los 'brazos cruzados' y también se especuló que había tenido un affaire con un joven futbolista.

Jerson Reyes fue el encargado de contar todo lo que había pasado con Yahaira Plasencia mientras ella mantenía un relación con Jefferson Farfán y el jugador se encontraba en Emiratos Árabes jugando por el Al-Jazira. La historia de amor temrinó en setiembre del 2016 cuando la 'Foquita' no era considerado por Ricardo Gareca a la selección peruana por todas las indisciplinas que había cometido el jugador mientras mantenía una relación con la salsera.

Jefferson Farfán vuelve a la selección peruana

El final de su relación con Yahaira Plasencia hizo que Jefferson Farfán vuelva a la selección peruana y todo le vaya bien en su carrera profesional. Y es que el jugador peruano dejó el Al Jazira para jugar en el Lokomotiv de Rusia y fue cuando Ricardo Gareca lo vuelve a llamar en agosto del 2017 para los partidos ante Bolivia y Ecuador en las Eliminatorias al mundial de Rusia 2018.

Desde ese momento, la 'Foquita' se mantuvo en la selección e inclus anotó el gol más importante de la 'blanquirroja' en los últimos años: el gol de la clasificación al mundial luego de 36 años en el mismo estadio Nacional.

El momento de rehacer su vida

Tanto Jefferson Farfán como Yahaira Plasencia tomaron rumbos distintos y ambos buscaron rehacer sus vidas. Por el lado del jugador del Lokomotiv, a inicios del 2018 se comentó que tenía una relación con la chica reality, Ivana Yturbe. Pues una fotografía en Instagram en un yate confirmaba la relación de ambos personajes, sin embargo, la fotografía iba a durar pocos minutos en la red social.

La relación que mantuvieron ambos personajes no dio para más y tanto Ivana Yturbe como Jefferson Farfán salieron a confirmar que no tenían ningún tipo de acercamiento. Por el lado de Yahaira Plascencia, no se le conoció alguna relación formal, pero sí un 'amigos con derecho' como Coto Hernández.

El regreso de 'Jeffry' y 'Yaha'

Antes del inicio de la Copa América de Brasil 2019, la prensa de espectáculos empezó a especular un posible regreso entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia. La 'Foquita' tuvo una participación destacada en el torneo continental, sin embargo, tuvo que abandonar la selección peruana luego de la derrota ante Brasil por una fuerte lesión. El atacante peruano volvió a Perú y luego viajó a Europa para operarse con éxito.

El 'mal' momento que pasaba el jugador fue consolado por la cantante Yahaira Plasencia, pues así lo informó Magaly Medina en su programa de televisión con constantes ampays sobre el futbolista y la cantante. En los últimos días, la cantante confirmó en 'Mujeres Al Mando' de Latina que su relación con Jefferson Farfán es amical y que nuevamente están volviendo a conversar.