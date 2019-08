Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia: esta sería la verdadera razón por la que aún no oficializan su relación | VIDEO

En los últimos días Jefferson Farfán ha sido seriamente vinculado con la cantante Yahaira Plasencia, con quien habría retomado la relación que tuvieron hace algunos años, cuando la 'Foquita' salí de jugar del Schalke 04 de Alemania.

En medio de la polémica por un presunto video íntimo de Yahaira Plasencia, muchos han vinculado al futbolista de la selección peruana con ella, por unas imágenes que se difundieron en el programa de Magaly Medina.

Pero, hasta el momento tanto el atacante del Lokomotiv de Rusia como la salsera han preferido mantenerse en silencio y no afirmar ni negar una eventual relación. Ante ello, la famosa vidente 'Pochita' ha revelado mediante sus cartas que ellos sí estarían sosteniendo una relación, que por el momento no la harán oficial.

"Ellos vienen sosteniendo una relación hace mucho tiempo, no es que Jeffeson no quiera sacarla a la palestra a ella, no es que él la esconda de ninguna manera, la que le ha pedido tener la mayor reserva en la relación es Yahaira por evitar problemas", manifestó la conocida Vidente en relación a los últimos acontecimientos.

"Ella ha preferido que todo fluya y si en algún momento la cosa está más fuerte ya lo hacemos públicamente, pero no es que él no quiera mostrarla. Jefferson está muy enamorado de ella. Él tiene planes de matrimonio con ella", agregó.

