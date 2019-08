​Jefferson Farfán | Revelan que Yahaira Plasencia aparece en audio que va contra la Foquita | VIDEO

VER | Revelan que Yahaira Plasencia aparece en audio que va contra Jefferson Farfán, 'la Foca' se ha convertido en tema principal de los programas de espectáculos debido a un video donde aparentemente se aprecia a la salsera junto a Coto Hernández, pero eso no sería todo, también estaría pronto a revelarse una conversación donde la cantante hablaría mal del '10' de la selección peruana.

'¿Se dice que también existiría un audio donde se escucharía a Yahaira hablar despectivamente de Jefferson Farfán, ¿sabes algo?', le preguntaron al 'Zorro' Zupe en Trome y este replicó 'Ja, ja, ja. ¿Tú qué crees? Solo te digo que todo llega y cuando menos crees, estás otra vez donde no te debieron sacar. La verdad, no me sorprendería si hay fotos o audios. La verdad, prefiero no opinar hasta que salga (el audio) y se sepa de quién se trata. Creo que el empoderamiento tiene fecha de vencimiento, que ahorre'.

En lo que se refiere a Jefferson Farfán, el atacante de la selección peruana continúa recuperándose de su lesión, está previsto que comience a realizar exigencias físicas en los departamentos de rehabilitación del Lokomotiv en las siguientes semanas.

Por esta razón, Jefferson Farfán no ha sido tomado en cuenta por Ricardo Gareca para los amistosos internacional de la fecha FIFA ante las selecciones de Brasil y Ecuador en el mes de setiembre.

Lo último que se ha sabido sobre Jefferson Farfán es lo que está relacionado a su equipo el Lokomotiv de Moscú, el cual enfrentará a la Juventus de Cristiano Ronaldo en la fase de grupos de la Champions League.

