Jefferson Farfán no confirma romance con Yahaira Plasencia por esta razón, según Yaco Eskenazi

Yaco Eskenazi fue consultado sobre su amigo Jefferson Farfán y la relación que mantendría con Yahaira Plasencia y que, hasta el momento, ha preferido no confirmar.

“No debe ser fácil para él. Porque mira si así no más cuando no oficializa, cómo lo presionan y le preguntan y le hacen, imagínate si llegara a oficializarla, todo lo que se le vendría encima”, dijo Eskenazi a varios medios de prensa, a su salida de América Televisión.

“Hay que pensar en ellos, en los seres humanos, no verlos como personas famosas, ellos son seres humanos y no debe sentir cosas personales y tal vez no quiere que nadie sepa”, agregó el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

Según Yaco Eskenazi, hace poco conversó con Jefferson Farfán y este le contó que viajaría a Miami con su hija, no con Yahaira Plasencia.

Hay que recordar que Farfán y Yahaira realizaron este viaje de forma separada, aunque luego fueron captados juntos en un supermercado.

Respecto a la actualidad de ambos personajes, antes de su viaje a Miami para abrir el concierto de Óscar D’ León, Yahaira Plasencia fue grabada ingresando al departamento de Jefferson Farfán, quien se encontraba en otra de sus propiedades.

Según el programa de Magaly Medina, donde se difundieron las imágenes, no es la primera vez que Yahaira ingresa a la casa del futbolista peruano, cuando este se encuentra ausente.