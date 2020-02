Tras haber conciliado con Melissa Klug para dejar de ventilar sus problemas legales y evitar más enfretamientos públicos, Jefferson Farfán tuvo un emotivo reencuentro con su hijo Adriano en España.

El futbolista viene compartiendo imágenes desde su cuenta oficial de Instagram de los momentos felices junto a su engreído y un video en especial llamó la atención.

Se trata de un clip en que el deportista nacional se encuentra en la habitación de un hotel, donde claramente se puede apreciar que está viendo “La Foquita: El 10 de la calle”, su película biográfica.

“Disfrutando del 10 de la calle con mi hijito”, escribió Farfán como descripción de su Instagram Storie.

Según se pudo evidenciar, el seleccionado nacional se encuentra en la comodidad de su cama junto a su menor hijo. Ellos vieron la mecionada cinta a través de una tablet.

Jefferson Farfán y su hijo miran “La Foquita: El 10 de la calle”. (Video: Instagram)

Como se sabe, los hijos de Jefferson Farfán no asistieron al avant premiere de “La Foquita: El 10 de la calle”. Ante la curiosidad de la prensa, Melissa Klug había señalado que no los envió porque no hubo una coordinación.

“Conmigo no hubo coordinación previa. Mi hijo, en ese momento, a las 5 de la tarde se iba al Play Land Park. Su papá lo llamó a tal hora y ellos han conversado toda la semana y no se le hizo la mención”, señaló Klug para las cámaras de “Magaly TV: La firme”: