Jefferson Farfán | Melissa Klug sobre demanda “A mí nadie me ha pedido permiso”

A poco de estrenarse la película de Jefferson Farfán, ‘El 10 de la calle’, un problema aparece en el horizonte de ‘la Foquita’, Melissa Klug, madre de los hijos del jugador, aseguró que en ningún momento se han comunicado con ella para pedir el permiso respectivo, por ello su abogado ya está revisando el tema.

‘A mi no me han consultado nada. Veo episodios donde salen mis hijos. Nosotros tenemos un acuerdo donde no pueden figurar. A mí nadie me ha pedido permiso, no he recibido una carta ni nada. Gracias a Dios, mis abogados lo están viendo’, dijo Klug en el programa ‘El show después del show’.

La popular Melissa Klug se encuentra de vacaciones en Cartagena de Indias, Colombia. (Foto: @melissaklug)

Jefferson Farfán se encuentra alejado de las canchas desde hace cinco meses debido a una complicada lesión a su rodilla, atraviesa la última parte de su recuperación en Rusia. El último partido del jugador se dio en la Copa América defendiendo los colores de la selección peruana ante el local Brasil.

Hace unos días se lanzó el esperado tráiler de ‘La Foquita: El 10 de la calle’, película basada en los inicios de Farfán y lo que sorprendió a Klug fue ver que sus hijos también aparecerían en algunas escenas del esperado film.

