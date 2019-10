Jefferson Farfán | Melissa Klug revela lo impensado sobre la 'Foquita': "Utilizaba a mi hija" | VIDEO

Lo contó todo. Mientras Jefferson Farfán se recupera de la lesión que sufrió en la Copa América de Brasil 2019 se la ha venido involucrando nuevamente con su expareja, Yahaira Plasencia. Sin embargo, la 'Foquita' hizo caso omiso a todos los comentarios sin imaginar que la madre de sus hijos, Melissa Klug, cuente detalles de su ex relación.

Y es que la famosa 'Blanca de Chucuito', Melissa Klug , reveló en el programa de espectáculos 'El show después del show', que mientras Jefferson Farfán salía o estuvo con la chica reality, Ivana Yturbe, 'utilizaba' a su hija Samahara Lobatón y por eso, ella opinaba siempre al respecto.

"Si hablaba era porque en el medio estaba metida mi hija Samahara. Él estaba utilizando a mi hija. Compartía cosas, lo que no había hecho durante la separación, no fue porque él tenía una relación porque no me interesa", dijo la expareja de Jefferson Farfán.

TAMBIÉN LEE

Daniel Urresti responde a Beto Ortiz: "Decirle 'cachaco' a un militar es como decirle 'rosquete' a un gay" | FOTO

Cierre del Congreso: Wasap de JB usa canción de Yahaira Plasencia y el famoso cono para divertida parodia | VIDEO