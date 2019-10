​Jefferson Farfán | Magaly Medina despidió productora por no conseguir entrevista con 'la Foquita'

Magaly Medina despidió a su productora Jessica Rojas por no conseguir entrevista con Jefferson Farfán, durante su periodo en Latina, con el programa 'La Purita Verdad'. 'Urraca' viajó hasta Rusia con un supuesto pacto, pero grande fue su sorpresa cuando estando en Europa el '10' de la selección peruana decidió no declararle.

'Fue un tema de pinzas, yo era la productora periodística y se hizo un viaje a Rusia para que ella entrevistara a Jefferson Farfán, pero él decidió no dar la entrevista, ella regresa molesta y decide darme la espalda. Así mi relación con Magaly Medina dijo adiós. A Magaly le tenía consideración, respeto, ella fue criticada, pero en lo personal yo tenía mucho aprecio por ella, ella decide darme la espalda, ella me decepcionó', declaró Rojas a LR.

Torneo Clausura: Cómo se jugará la fecha 14 del tercer campeonato de la Liga 1 - 2019

Cabe mencionar que Magaly Medina habló, en su momento, del episodio fallido sucedido con Jefferson Farfán en Rusia, asegurando que el error vino de su producción por no tener un 'backup' de sus conversaciones previas con el jugador de la selección peruana 'Eso me afirmó Julio y estando allá (en Moscú) le dije: Julio, mándale a Jéssica Rojas (su esposa), las conversaciones con Farfán para que se las remita a mi productor, pero luego me contó que se le borraron las comunicaciones, que no grabó las llamadas que tuvo con el entrevistado. No puedo defender una mentira', aseguró en aquel entonces la conductora a Trome.

