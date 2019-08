Jefferson Farfán listo para la alfombra, 'Diamante' sin censura y 'Ale' disfruta sus 'vacas' en el VAR Bocón

Salsa en la sangre

Daniela Darcourt, quien hace vibrar a los miembros de la selección con su música, contagió a su hermana menor en la música. Carolina, hermana de Daniela, está lista para romper con los esquemas y ya tiene listo un tema personal que lanzará en setiemnbre.

Aboga por el ‘Chato’

Korina Rivadeneira se mostró tranquila por las declaraciones del piloto Mario Hart, quien declaró que los miembros del reality show de dicho canal no quisieron ayudarlo en la promoción de su nuevo canal. Todo lo contrario, los modelos habrían dejado “en visto” al ‘Enano’. Eso sí, nadie se queda por las fotos de infarto que sube la venezolana a sus redes sociales...

Listo para la alfombra

Pese a que aún no se recupera de su lesión y no está jugando en Europa, Jefferson Farfán está motivado por el estreno de la película de su vida: “El 10 de la calle”, por lo que hace un seguimiento continuo de la producción. La ‘Foquita’, por su parte, prefiere no hacerse problemas por los comentarios sobre su vida privada y afirma que se dedica a trabajar y cantar, pero no a responder sobre su relación con el futbolista peruano. Cabe resaltar que ‘Jeffry’ se mantiene en recuperación de la operación a la que fue sometido a inicios de año. Como se recuerda, el jugador se perdió la última parte de la Copa América Brasil 2019.

‘Diamante’ sin censura

Julio César Uribe pasó momentos de polémica tras no medir sus palabras durante el programa en vivo de FOX Sports. El exjugador nacional soltó una mala palabra mientras debatía sobre el equipo titular de Universitario, hecho que provocó las risas de todos.

‘Ale’ disfruta sus ‘vacas’

El amor llegó a la vida de Alejandra Baigorria, quien viajó esta semana con su pareja Arturo Caballero y se mostró más feliz que nunca. La ex del piloto Mario Hart está mentalizada en su empresa de ropa y eventos privados. Sin duda, le va de maravilla...

Una sexy parodia

Xoana González, quien jura que tuvo un amorío con Lionel Messi, ahora acaparó las redes tras su parodia al tema de Yahaira Plasencia, burlándose de su “amistad” con la ‘Foquita’.