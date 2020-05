¿Se acabó la convivencia? El delantero de la selección peruana, Jefferson Farfán se encuentra aislado en su domicilio luego de que diera positivo a la prueba de COVID 19. La popular ‘Foquita’ reveló hace varias semanas que viene pasando la cuarentena junto a Yahaira Plasencia, sin embargo, ahora todo habría llegado a su fin.

Y es que según informa la columna del diario Trome, Jefferson Farfán estaría en búsqueda de un vuelo humanitario para que la cantante Yahaira Plasencia vuelva a Perú tras haber terminado la relación que tenía con la cantante.

“Ya no la aguanta, ella tampoco y decidieron acabar con todo. El pelotero perdonó hasta lo que no se debe, pero no soportó la convivencia. Ese posteo de la ‘Cotó’ en Instagram rogando por su salud es puro tango”, se lee en la columna.

Cabe mencionar que luego de que Jefferson Farfán diera positivo a la prueba de COVID 19, los rumores en el mundo del espectáculo del contagio señalan que el contagio se habría dado en el cumpleaños de Yahaira Plasencia.

