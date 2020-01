Emily Vargas, la presunta nueva conquista de Jefferson Farfán, fue entrevistada por el programa “Válgame” de Latina y sorprendió a más de uno con sus declaraciones sobre el seleccionado nacional.

En declaraciones para el espacio de entretenimiento, la joven bailarina expresó su admiración por la expareja sentimental de la salsera Yahaira Plasencia. “Como hombre me parece alguien interesante. Sí, muy interesante”, sostuvo Emily Vargas. "Lo conozco como cualquier peruano, ¿quién no ha gritado sus goles? Lo conozco de esa manera y no me he referido a otro tema”, agregó.

Emily, la presunta nueva conquista de Jefferson Farfán, declara para “Válgame”. (Video: Latina)

Además, Emily fue consultada por el famoso búnker de Jefferson Farfán. “Sí lo conozco por televisión, como todos han visto en el reportaje que se hizo”, sentenció. “Por el hecho de que admire a alguien no me voy a poner en bandeja, una cosa es por admiración y otra decir que yo estuve acá o por allá. Creo que eso se ve un poco mal”, dijo.

En otro momento, la presunta nueva conquista de Jefferson Farfán recalcó que se encuentra sin pareja sentimental desde hace varios meses. “Yo estoy soltera... me gustan los hombres cariñosos. He terminado una relación bastante larga”, concluyó.