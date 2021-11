‘La Foquita, el 10 de la calle’, película basada en la vida del futbolista Jefferson Farfán, fue todo un éxito de taquilla. La producción, estrenada en enero de 2020, fue una de las más vistas de la temporada. Sin embargo, eso no ha dejado feliz a todos, pues el director y algunos actores de la cinta reclaman una importante deuda.

En un video difundido a través de las redes sociales, actores como Stephany Orué, Anaí Padilla, Joaquín Escobar y Alessandra Fuller denunciaron que Jorge Licetti, CEO de New Century Films, empresa que se encargó de la distribución de la película inspirada en Jefferson Farfán, les debe cerca de 800 mil soles por concepto de ingresos por entradas.

Enarbolando el lema “No acabes con el cine peruano, Jorge Licetti paga tu deuda”, los actores mencionados se unieron para exigir que el empresario les pague el monto que les debe. “El cine peruano ha luchado siempre para crecer y por fin consolidarnos como industria, sin embargo, Jorge Licetti se quedó con un millón 800 mil soles de la taquilla de nuestra película”, se escucha en el video.

“El dinero de la taquilla en los cines se recaudó y Jorge Licetti se lo quedó, adicionalmente Jorge Licetti se sometió al programa Reactiva pidiendo 2 millones de soles. Ahora nos informaron que él unos meses después de recibir ese dinero ha declarado su empresa en quiebra”, revelaron los actores.

“Mucha gente nos involucramos, ponemos nuestros sueños, nuestras esperanzas en esa película. Todos hemos cumplido con nuestro deber, menos usted señor Jorge Licetti, ¡pague!”, dijo por su parte el reconocido actor Ramón García.

Reclamo del director

Martín Casapía, director de la citada película, también hizo público su reclamo contra la distribuidora New Century Films. “Tuvimos cerca de un millón de espectadores y la empresa New Century Films de Jorge Licetti, que se encargó de realizar la distribución de la película en todas las salas de cine, nunca nos entregó la recaudación de las entradas que ha cobrado de los cines. Nosotros estrenamos en enero del 2020 y desde esa fecha no hemos recibido nada del millón 800 mil soles que nos toca por esos ingresos”, expresó en una entrevista para el diario Trome.

Del mismo modo, Martín Casapía también indicó que el propio Jefferson Farfán es uno de los afectados con el incumplimiento de New Century Films. “Jefferson Farfán es socio de la película y es uno de los acreedores que está siendo golpeado por la presunta estafa de Jorge Licetti. La relación con Jefferson siempre ha sido buena, él ha sido muy paciente pero ha llegado a un límite y salimos a hacer esta denuncia”, indicó.

“Además, esto afecta y desalienta a que la gente quiera apostar por el cine peruano, que quieran contar sus historias como ha pasado con Jefferson, quien apostó por nuestra empresa, y aunque todo esto escapa a nuestra responsabilidad, existe una incomodidad de su parte”, aseveró.

Los últimos dos años hemos venido atravesando una de los peores historias que contar. #JorgeLicetti no ha cumplido con el pago de todo lo recaudado de nuestra película #LaFoquita #El10DeLaCalle. #cineperuano pic.twitter.com/NGoHkhukOq — Lfante Films (@lfantefilms) October 30, 2021

LO MÁS LEÍDO

VIDEO RECOMENDADO

La selección peruana logró un triunfo valioso en Caracas y llegó a los 17 puntos en las Eliminatorias Qatar 2022. En el siguiente video conoce cuántos puntos necesita y los resultados que favorecerían al equipo de Ricardo Gareca para seguir soñando con el Mundial.