Jossmery Toledo, actual pareja de Jean Deza, sufrió una filtración de fotos íntimas en sus redes sociales. El actual jugador de Alianza Lima utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje de aliento y fortaleza a su enamorada.

"Quiero empezar diciéndote... sé la persona que eres y vales y eso a mí me tiene tranquilo. En esta vida todos nos equivocamos y tenemos errores, pero no somos quién para criticar y juzgar, por algo tenemos a un Dios que lo ve todo y es el único que sabe si estamos haciendo el bien o el mal. Y no olvides que vamos a estar en las buenas y en las malas. Te quiero mucho mi amor y así que para adelante", fue el mensaje de Jean Deza en sus redes sociales.

Recordemos que la modelo ha sufrido una filtración de una serie de fotografías íntimas que rápidamente empezaron a circular por redes sociales, razón por la cual la modelo tuvo que utilizar su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre el caso y dejarle un mensaje a sus seguidores a raíz de lo ocurrido.

En una parte del mensaje ella critica a quienes buscan sus fotos íntimas: "Eso está mal, me entristece vivir en una sociedad que disfrute el morbo y que se regocije con el sufrimiento de otros", indica la expolicía. Además, afirma que no se arrepiente, pues "todas las personas tienen el derecho de vivir su sexualidad como mejor les plazca" y critica a quien traicionó su confianza al filtrar estas fotografías.

En el mismo mensaje culpa a su expareja de hace 4 años, quien también era miembro de la policía: “Solo tengo que decirle que es un mal hombre, no merece llevar el uniforme de una gloriosa institución”, sentenció en su mensaje para su expareja y agradeció a todos aquellos que se encuentran apoyándola en estos momentos.