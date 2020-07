María Pía Copello entrevistó a Jazmín Pinedo en su canal de YouTube y le preguntó sobre su experiencia en “Esto es guerra”, donde comparte roles de conducción con Gian Piero Díaz. La presentadora de televisión fue sincera y confesó que se siente mucho más cómoda en el actual programa de América TV, que en su anterior experiencia en “Mujeres al mando” de Latina.

Según contó Pinedo, ella es mucho más feliz en el reality juvenil porque conoce a la gran mayoría de los integrantes, con quienes compartió roles en su inicio televisivo.

“Estoy feliz y me estoy divirtiendo un montón. Creo que estoy en mi salsa, de hecho creo que cuando buscas algo y por fin llega ese momento es como un gozo, lo disfrutas y la vives. Llego a mi casa contenta y emocionada”, reveló Jazmín.

“Mis amigos que no trabajan en televisión y que ahora me ven, me dicen: ‘escúchame, qué diferencia, es como si antes estabas aburrida’ (por ‘Mujeres al mando'). A parte estoy con gente que ya conozco y con la que he trabajado. Está Jota (Benz), Gino (Assereto) y me siento más cómoda”, añadió.

Jazmín Pinedo manejó la conducción de “Mujeres al mando” con Karen Schwarz y Magdyel Ugaz, pero no duro mucho tiempo y se despidió de ese proyecto de Latina para ingresar como presentadora principal en el reality “Esto es guerra”.

