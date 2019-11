‘Chinita’ calló a los chismosos

Jazmín Pinedo se cansó de que especulen tanto que no está con Gino Assereto solo porque no ponen fotos juntos. “Estoy harta de que me pregunten lo mismo. A Gino no le gustan las fotos”, explicó la conductora.

Madre de Tilsa Lozano: Jazmín Pinedo ya no es parte de "Las Vengadoras"

Se puso religioso

Después de un año con mal de amores, Anderson Santamaría aprovechó sus vacaciones para ir a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe para pedir un mejor 2020. ¡Ojalá!

‘Chato’ tiene su incondicional

Pese a todo lo que dicen las chicas de nuestra nutrida farándula peruana, la esposa de Christian Cueva hace oídos sordos y aún le dedica publicaciones de amor al pelotero. “Gracias a los ladrillos que nos tiraron, hoy podemos construir nuestro hermoso castillo”, publicó Pamela López.

‘Talarita’ le da con palo a Fabio

Mayra Goñi, ex de Luis Trujillo, se cansó de todo lo que dice Fabio Agostini sobre ella y le mandó su ‘chiquita’. “Tiene que continuar hablando de mí para seguir figurando”, declaró la cantante.