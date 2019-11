Jazmín Pinedo es muy activa en redes sociales; sin embargo, sus fanáticos han notado que la popular “chinita” no comparte muchas fotos junto a Gino Assereto, motivo por el cual muchos pensaron que el romance entre la pareja habría terminado.

La conductora de “Mujeres Al Mando” se cansó de las especulaciones y a través de un storie de Instagram respondió a los rumores y aclaró a sus seguidores que al integrante de “Esto es guerra” no le gustan las redes sociales.

“Les quiero confesar que estoy harta que me pregunten lo mismo. Este Instagram es mío y no es de Gino. A Gino no le gusta las redes sociales, no le gusta que le graben”, expresó la ‘Chinita’ en sus historias de Instagram.

La exchica reality señaló a sus fanáticos que el hecho que no comparta fotos o videos con el papá de su hija no significa que estén atravesando una crisis de pareja. “No le gusta las fotos y eso no significa que me haya peleado, que me haya divorciado, ni me he casado”, señaló Jazmín Pinedo.

En septiembre de este año, Jazmín reveló en el programa que conduce en Latina que Gino y ella estaban buscando agrandar la familia, por lo que se había sometido a tratamientos para la fertilidad.

“Durante unos meses estuve llevando un tratamiento para fortalecer mi útero por algunos temas que ya los expliqué. Ya los terminé hace dos semanas y todos en casa estamos súper emocionados y... simplemente tener que esperar", manifestó la “Chinita”.

Jazmín Pinedo