Jaze y Nekroos llevaron la Batallas de Los Gallos a Instagram: mira el fuerte cruce entre los MC peruanos | FOTOS

Jaze y Nekroos llevaron la batallas de freestyle a Instagram, bueno hicieron pensar a sus 'followers' los MC peruanos tras intercambiar mensajes en redes sociales luego de que se confirmara la FMS Perú. Ambos estarán este domingo en la Final Internacional de Supremacía MC 2019.

Al parecer el problema radica en la organización de FMS Perú, luego de que Urban Roosters anunciara que se realizaría una FMS Andes MC peruanos como Jota, Nekroos y Choque buscaron organizar una Liga Peruana de Freestyle, pero ahora que la historia ha cambiado y sí se realizará la liga en territorio 'Bicolor', la organización recaería sobre el representante de Jaze, algo que no ha cuadrado muy bien debido a una supuesta 'poca transparencia'.

'Bueno vente, si hay algo que hemos aprendido del último mundial es que estando unidos podemos lograr todo, pero para eso se necesita ser transparente y aquí nosotros expresamos lo qué pasa y no nos parece, esto no es entre Jaze y yo ni entre todos y Jaze, todos aquí tenemos un solo interés, él bienestar del freestyle Peruano. El mensaje es claro, queremos estar todos cómodos y obviamente hay cosas que no nos dan comodidad, todos pensamos distinto pero la gran mayoría de freestylers, jurados, Hots, djs, todos los que están dentro de esta movida saben que estamos buscando el bienestar de la escena y respaldan nuestra postura, una vez más gracias y esperemos que esto sea el comienzo de algo gigante para Perú ya sea con Fms o con otra Liga', escribió Nekroos.

Jaze no quiso quedarse sin dar su opinión y de inmediato comentó en la misma publicación de Nekroos. 'Hermano, como ya te dijeron, David (mi manager) no es organizador sino PRODUCTOR de la fms. Los organizadores son los de @urbanroosters y ellos toman las decisiones. como ya sabes porque ya te dije, David busco la FMS PERU en primera instancia porque él se contacto con UR para buscar traerla, dandole UR por respuesta que preferia una FMS Andes por sus razones. Yo te dije que en el caso de que no haya fms peru, yo hubiera querido participar en su liga junto con Choque, Stick y Jota, tu lo sabes. si no sali en la viral foto es porque estaba de viaje en Bolivia en una compe, cosa que tambien sabes. Finalmente, YO TE DIJE que David intentaria traer nuevamente la FMS Peru y tú me dijiste que en ese caso "SE PODIA NEGOCIAR" y que "ESE ERA EL FIN". Cuando eso se logró hubo una reaccion que yo no esperaba. pero bueno amigo, sabemos los dos que queremos lo mejor para el freestyle peruano y que, efectivamente, remamos para el mismo lado. te quiero y te considero un hermano, eso esta clarisimo', escribió el popular MC Mochila.

Cabe mencionar que en Argentina pasó algo parecido, Urban Roosters en un principio había designado la organización a Papo, pero tiempo después la empresa española emitió un comunicado asegurando que no era posible que un competidor haga funciones dentro de la organización o un organizador se encuentre ligado a la competición directa, es así como recayó en Juancín y el Tata.

