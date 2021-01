Jaqueline Rosales Ramírez (25), la inspectora de la ATU que fue arrollada por el venezolano José Alberto Bermúdez Gonzales cuando trataba de huir con una combi de un operativo en El Agustino, pidió a las autoridades que lo capturen y “que pague por lo que me ha hecho”.

En un audio difundido por RPP, la joven aseguró que las autoridades judiciales han considerado como “lesiones leves” sus heridas y remarcó que el atropello le ha ocasionado dificultades para realizar sus actividades básicas. Ella se encuentra internada en una clínica.

“El juez no lo debería dejar libre con todas las pruebas. Quiero que esté preso, que pague por lo que me ha hecho. Es un peligro para la sociedad. Miren cómo me ha dejado, estos no son lesiones leves, no puedo mover mi pierna, no puedo ni ir al baño, estoy con una sonda. Me tienen que dar de comer porque no puedo ni sentarme. Por favor, atrápenlo. Que pague por todo lo que me está haciendo”, señaló Rosales Ramírez.

Investigación

La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima Este informó que decidió abrir una investigación preliminar por un plazo de 30 días hábiles contra el fiscal provincial Fredy Iván Sueldo Quiñones, del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de El Agustino.

Dicho magistrado es cuestionado por no presentar a tiempo el requerimiento de prisión preventiva contra José Alberto Bermúdez Gonzales, lo que permitió que sea liberado este martes en la madrugada. El Ministerio Público señaló que no se pudo ingresar el documento a la mesa de partes virtual por “problemas técnicos”.

Audiencia

La Corte Superior de Justicia de Lima Este (CSJLE) informó que se ha programado para el miércoles 13 de enero la realización de la audiencia en la que se debatirá la prisión preventiva para el chofer de combi José Alberto Bermúdez Gonzales, quien atropelló a una inspectora de la ATU para huir de un operativo de fiscalización contra el transporte informal en la zona de Puente Nuevo, en El Agustino, el pasado 9 de enero.