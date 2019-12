Janet Barboza criticó a Lucero Jara, joven que fue encontrada saliendo de un hotel con Pedro Gallese, durante emisión del programa “Válgame”.

“¿Qué podemos decir de Lucero Jara? ¿Qué podemos decir esta jovencita de 21 años? Para mí, ella tiene cero principios y cero valores. Seguramente su mayor logro era hacerse a un futbolista”, indicó Janet Barboza en vivo.

“Lucero Jara, ¿querías atención? Tienes atención”, agregó la conductora de televisión.

Sobre el tema, Karla Tarazona también opinó. “Acá no es culpa de uno. Son los dos. A nivel nacional, todo el mundo sabía que era un hombre casado. Esta chibola o no tiene televisor o no sabe. Ella sabía”, indicó.

Como se recuerda, Pedro Gallese usó las cámaras de televisión para pedir perdón a su esposa y su familia por el “error”.

“Solo me queda decirte Claudia que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solamente te pido una oportunidad para recuperarte, recuperar tu confianza y recuperar mi familia”, sostuvo el portero tras el empate y clasificación que obtuvo el cuadro de Alianza Lima frente a Sporting Cristal.

