Janet Barboza reveló que le mostrarán videos donde Yahaira Plasencia le habría sido infiel nuevamente a Jefferson Farfán

Janet Barboza conversó con el diario El Popular y reveló que se reunirá con una persona que le mostrará unos videos donde Yahaira Plasencia le habría sido infiel al futbolista Jefferson Farfán. Las presuntas imágenes fueron grabadas este año.

“Yo creo que cuando las cosas empiezan mal, terminan mal. A mí Jefferson me cae muy bien, creo que al igual que muchos, pues no siempre se tiene suerte en el amor”, indicó Janet Barboza.

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia habrían terminado (Instagram)

“Mañana tengo una reunión con la persona que me va a mostrar un video. No sé qué contiene el video, pero me lo quiere mostrar”, agregó la conductora de televisión.

Barboza aclaró que no ha visto el video y no se animó a decir qué persona aparece al lado de la salsera. “Es un video con varios protagonistas. No sé si tiene que ver con Coto (Hernández), no sé si tiene que ver con otra persona. No sé cuál es el contenido, pero mañana me van a mostrar un video de Yahaira Plasencia”, dijo.

La presentadora de espectáculos aconsejó a Yahaira que cambie de actitud por su propio bien. "Yahaira tiene talento, lo que tiene que cambiar son sus actitudes, ella tiene muy mala actitud, entonces eso tiene que mejorar”, concluyó.

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia recibieron juntos el 2020.

