Desde hace ya varios meses Magaly Medina y Janet Barboza se han visto envueltas en un intercambio de dimes y diretes. En esta oportunidad, la popular ‘Rulitos’ intentó evidenciar que la figura de ATV también retoca sus fotos que publica en sus redes sociales.

En su cuenta personal de Twitter, Barboza mostró una reciente fotografía que Magaly publicó en Instagram y dijo que estaba al 100% ‘photoshopeada’.

“Todas las personas tenemos derecho a mostrarnos como nos da la gana. Pero, viniendo de Magaly Medina, que critica el físico de todas las mujeres de la farándula, no me queda más que reír con esta foto 100% Photoshop”, escribió la exconductora de ‘Válgame’.

“La edad normalmente nos hace evolucionar, pero ella ya quemó”, agregó en otro tuit.

Muchos internautas se manifestaron en contra del comentario de Barboza y sostuvieron que solo demuestra “odio”.

“No me gusta Magaly, pero creo que esos comentarios tan a diario es demasiado. Solo muestran odio”, “Hacer lo mismo que Magaly hace, criticando el físico de las mujeres en redes, así sea la misma Magaly, te convierte en lo mismo, así sin quererlo y sin darte cuenta”, “Con todo el cariño y respeto que te tengo, creo que no es lo correcto. Te respeto Janet, pero no concuerdo. Besos”, son algunos comentarios.

