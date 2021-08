Janet Barboza, conductora del programa “América Hoy”, habló de sus discrepancias con Magaly Medina.

“Tengo 23 años en televisión, me he cruzado con todo tipo de personas. La única persona en televisión nacional con quien definitivamente no comparto ningún tipo de respeto, porque no tiene moral ni principios ya sabes quién es, sí, esa misma (Magaly Medina)”, manifestó.

Además, aseguró que no tiene ningún tipo de problema con Melissa Paredes, su compañera en el programa “América Hoy”.

“Melissa es una chica súper linda, Edson tiene mucho talento y Ethel el carisma. Cada uno de nosotros aporta su granito de arena para sacar adelante el programa que tenemos y parte del estilo del espacio es chacotearnos entre nosotros”, agregó.