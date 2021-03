El periodista Jaime Bayly reveló que le pidió a Luis Bedoya Reyes, quien falleció el último jueves, ser candidato presidencial del Partido Popular Cristiano. Ello sucedió en 2010.

“La última vez que lo vi fue hace 10 u 11 años, a finales del año 2010 (…). Lo llamé, le pedí una cita, me recibió en su despacho de abogados en Miraflores. Con una lucidez asombrosa me escuchó”, relató.

“Yo le dije: ‘Doctor Bedoya yo quiero ser el candidato presidencial de su partido. La derecha peruana necesita un líder popular, carismático, que llegue a la gente del pueblo, yo puedo hacerlo’. Él me dijo: ‘Yo ya no soy jefe de mi partido, yo ya no mandó, ahora la que decide es Lourdes Flores’”, señaló.

“Lourdes al final se opuso a que yo fuera ese candidato de ese partido y así terminaron las cosas. Pero siempre recordaré con profunda admiración a don Luis Bedoya Reyes, un gran demócrata peruano”, agregó luego.