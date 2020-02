En los últimos días se especuló que el actor Jackie Chan estaría en aislamiento debido al contagio del coronavirus, la enfermedad que viene poniendo en alerta al mundo desde diciembre pasado.

Los rumores se dieron luego que el actor de Hollywood asistiera a una fiesta privada en su natal Hong Kong, en la que presuntamente había personas contagiadas. Sin embargo, todo se habría tratado de una confusión.

Tras la ola de especulaciones, el actor decidió romper su silencio y a través de su cuenta oficial de Instagram envió un mensaje en el que descartó estar en cuarentena.

“Gracias por la preocupación de todos. Estoy sano y salvo, y muy sano. No se preocupen, no estoy en cuarentena. ¡Espero que todos se mantengan seguros y saludables también!”, fue el texto que escribió Jacki Chan junto a una fotografía donde lo vemos sonriendo.

La publicación Jacki Chan cuenta hasta el momento con más de 300 mil “Me gusta” y un sinfín de comentarios, donde sus fans se han mostrado emocionados con la noticia.

“Mantenerte fuerte. ¡Siempre estaré contigo, REY!”, “Te amo señor, eres el mejor”, “Saludable”, “Dios te bendiga”, “¡Buenas noticias, Jackie! ¡te necesitamos por el mayor tiempo posible!”, fueron algunos mensajes de sus fans.

Días atrás, en una publicación en la red social Weibo, Jacki ofreció cierta cantidad de dinero a quien encontrara una cura o antídoto para poder frenar la enfermedad.

“No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecerles con un millón de yuanes si lo logran. No se trata de dinero. No quiero ver las calles que antes eran bulliciosas ahora vacías y no quiero ver a mis compatriotas luchando contra un virus hasta ver llegar a la muerte cuando deberían estar disfrutando de la vida”, expresó el actor.