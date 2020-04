J Balvin acaba de publicar el nuevo video de su tema “Gris”. Como se recuerda, el nuevo single forma parte del disco ‘Colores’. Este es el quinto clip dirigido por Colin Tilley del álbum luego de haber dirigido “Rojo,” “Morado,” , “Blanco” y “Amarillo”.

El video de “Gris” se estrena una semana antes de la participación de J Balvin en el programa especial One World: Together at Home (Un Mundo: Juntos Desde Casa), organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) que tiene como objetivo celebrar y apoyar al personal médico alrededor del mundo. El evento tomará lugar el sábado 18 de abril, y contará con Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, y Stephen Colbert como presentadores.

El show fue creado en colaboración con Lady Gaga y beneficiará a organizaciones sin fines de lucro locales y regionales que proveen comida, albergue y cuidados de salud a aquellas personas que más lo necesitan.

En ‘Colores’, la continuación del álbum lanzado en el 2018, ‘Vibras’, la estrella del reguetón regresa a sus raíces, optando únicamente por incluir dos colaboraciones en este nuevo álbum (Mr. Eazi y su productor Sky Rompiendo) para demostrar su pegajoso sonido y el ritmo que lo ha llevado a convertirse en un artista reconocido a nivel mundial.

El álbum se estreno días después de que Balvin hizo historia convirtiéndose en el artista latino urbano con el mayor número de sencillos en alcanzar la posición número uno de la lista Latin Airplay, luego de que el tema “Blanco” llegará al tope. Este título, junto con ‘Colores’, no solo lo establece como el líder del género, también lo convierte en un pionero que continúa expandiendo sus límites y labrando el camino para “la nueva escuela”.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Policía interviene a hombre en estado de ebriedad en Trujillo

Coronavirus en Perú: Policía interviene a hombre en estado de ebriedad en Trujillo