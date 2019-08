Esto es Guerra | Ivana Yturbe, ex de Jefferson Farfán explica por qué tuvo que ser internada de emergencia | VIDEO

Ivana Yturbe reapareció el último jueves en "Esto es guerra" tras preocupar a sus fanáticos con su sorpresiva y repentina ausencia en el reality de competencia por problemas de salud.

La modelo ofreció algunas declaraciones a las cámaras de América Espectáculos y explicó los motivos por los que tuvo que ser internada de emergencia hace algunos días.

“Lo que pasa es que me dio una infección un poco fuerte, al intestino. Una gastroenterocolitis y no toleraba la comida, pero ya está todo bien, al menos ya tolero la comida”, indicó inicialmente Ivana Yturbe.

“Han sido días muy difíciles. No soy de las personas que puede ver el programa por la televisión, me desespero, por eso regresé. Estuve internada tres días y no se lo deseo a nadie. ¡Es horrible!”, añadió.



Ivana Yturbe dio a conocer la noticia de que se encontraba hospitalizada a través de sus Stories de Instagram, donde colocó fotos y videos explicando a sus seguidores lo que le sucedía.

“Para todos lo que me preguntan por qué no subo nada a mis redes sociales”, escribió la 'guerrera' junto a una imagen de su mano en la que le habían colocado un catéter.