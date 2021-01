Se pronunció ante los rumores. Ivana Yturbe y Beto Da Silva se casarán de manera civil el próximo 16 de febrero en la Municipalidad de La Molina, pues ambos personajes publicaron su acta de matrimonio en el diario El Comercio donde todo el Perú lo pudo ver.

Ante ello, los rumores de un posible embarazo crecieron alrededor de Yturbe y Da Silva, por ello, la guapa modelo fue consultado sobre su estado de salud y señaló todo lo que viene aconteciendo con Beto Da Silva desde que iniciaron su relación.

“Lo voy a responder porque de verdad me tienen un poco cansada, pero me parece una pregunta súper delicada. Pero no, no estoy embarazada. El día que esté embarazada fijo se los voy a contar porque me parece una noticia súper bonita, pero por el momento no y de verdad espero que ya paren de hacerme esa pregunta”, respondió Yturbe ante las constantes preguntas.

Ivana Yturbe no descartó tener hijos más adelante, incluso confesó querer tener 4 bebes en un futuro.

