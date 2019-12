Feliz por no ser la ‘señora de Moral’

Sheyla Rojas admitió en vivo que no casarse fue la mejor decisión que tomó. “Lo mejor que hice fue no casarme”, dijo la modelo, quien fue vinculada hace años a Pablo Vitti, sobre la boda que no se dio con Pedro Moral.

Por la sombrita

André Carrillo está de lo más tranquilo en su club y su familia, y hace mucho se le ve lejos de las cámaras y programas. El pelotero ahora dice que “por la sombrita, es mejor”.

Mensaje de Año Nuevo

Claudio Pizarro cerró el año con un mensaje de superación para todos sus seguidores. “Procura ponerte siempre algo que combine. Por ejemplo, la cabeza que haga juego con el corazón, y las palabras con la buena educación”, publicó el atacante a pocos días de cerrar el 2019.

El 2020 llegará con el ‘matri’

Ivana Yturbe, expareja de la ‘Foquita’, va a celebrar Año Nuevo en Punta Hermosa con Mario Irrivarren. Y según ‘Luisa, la Diosa del Amor’, este 2020 se vendrá el gran matrimonio. ¡Felicidades!

‘Loquito’ a la Copa Perú

Las redes sociales se sorprendieron cuando el club San Simón anunció a Juan Manuel Vargas como nuevo jugador por todo el 2020 para jugar la Liga Distrital de Magdalena de Copa Perú. Sin embargo, todo se habría tratado de una broma por el ‘Dia de los Inocentes’. ¡Uffffffff!

