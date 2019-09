Ivana en Paracas con la 'tabas' de la 'Foquita', Pedro Aquino se acicala y el baño de leche de Sheyla en el VAR Bocón

Thaísa está que quema

La brasileña Thaísa Leal, expareja de Paolo Guerrero, está que la rompe con sus tips de cocina. Aunque, esta vez, asustó a más de uno al provocar fuego sobre la sartén.

La banda del 'Choclito'

Miguel Trauco, Raúl Ruidíaz, Aldo Corzo y Patricio Álvarez compartieron una fotografía de uno de sus paseos por Estados Unidos. Los muchachos han formado una gran amistad, pero con esas poses, seguro asustaron gente...

Les desea 'suerte'

Con todo el sarcamo que la caracteriza, Magaly Medina le deseó ‘suerte’ a Edison Flores y Ana Siucho. “Ojalá, realmente duren, porque hemos visto muchos matrimonios... mejor no hay que ser ave de mal agüero”, dijo la ‘Urraca’ tras conocer que se casarán pronto.

¿Un baño de leche?

Sheyla Rojas vive un gran momento en televisión y anda viajando por todo el mundo. Ante esto, Susy Díaz confesó que hace poco la llevó donde su chamán para que le haga un baño de leche de burra para cambiarle la suerte. “Le ha hecho un buen baño, porque antes no tenía ni un perro que le ladre”, agregó.

¿Amor al Chicharron?

Ignacio Baladán, junto a las cámaras de ‘Estás en todas’, hicieron un recorrido por la casa de Ivana Yturbe y se llevaron más de una sorpresa. Al ingresar al armario de la modelo, se encontraron cara a cara con las costosas zapatillas Gucci que la ‘Foquita’ Farfán le dio de regaló.

Baladán no se aguantó las ganas y le señaló las zapatillas a Yturbe, quien se mostró claramente incómoda. La hermosa modelo, como se recuerda, tuvo una fugaz relación con Farfán a inicios de este 2019.

Ya para qué, 'Roquita'

Pedro Aquino sorprendió a todos al compartir fotos del tratamiento que se realiza para estar ‘pepa’. Eso sí, sus seguidores no se aguantaron y le decían en broma: “Pierdes tu tiempo, ‘Roca’”. Ustedes qué opinan...