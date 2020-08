Sigue disfrutando de su soltería tras terminar con el cantante Christian Domínguez. La bailarina Isabel Acevedo conversó con el programa “Magaly TV: La Firme” luego de que este mismo espacio difundiera comprometedoras imágenes de la popular “Chabelita” junto a un misterioso hombre.

Según explicó la exintegrante del reality “Esto es guerra”, el hombre que hizo ingresar a su salón de belleza el lunes 3 de agosto a horas de la noche es Ronald López, su amigo a quien le estaba haciendo un servicio capilar.

“Le estaba haciendo un corte y faciales. Además de una exfoliación para la caída del cabello”, explicó Acevedo para las cámaras de Magaly Medina.

“Ronald es mi amigo. Si yo tengo una pareja, yo no tendría que negarlo. Yo nunca me he besado con él tampoco. No hubo besito, él me dio uno en el cachete”, aclaró.

La última relación pública de la popular “Chabelita” fue con el cumbiambero Christian Domínguez, quien actualmente convive con Pamela Franco, una de las voces de la agrupación “Alma bella”.

