En una reciente entrevista, Isabel Acevedo respondió sobre las especulaciones que la relacionan con Roberto Martínez.

La popular “Chabelita” se mostró sorprendida por este tipo de comentarios y aseguró que entre ella y el exjugador de fútbol solo existe una amistad.

“¿Yo con Robert? No, no, hemos estado trabajando juntos. Súper lindo, es un caballero. Hemos estado trabajando los tres, con Vanessa Terkes. Hemos coincidido en varios programas. Chévere, buen pata, es mi amigo nada más”, respondió Acevedo a América Espectáculos.

Respecto a si tiene intenciones de iniciar una nueva relación, Isabel Acevedo señaló que, por el momento, descarta esta posibilidad.

“Quiero vivir mi soltería. No le cierro las puertas al amor. Soy joven y quiero disfrutar. No quiero engancharme ahorita con una pareja tan rápido (…) He estado 7 años con pareja, ahora prefiero descansar. Ahora que salgo con mis amigas siento que es más divertido”, agregó la expareja de Christian Domínguez.

Consultada sobre su viaje a Cancún y el amigo especial que habría hecho, Isabel Acevedo aclaró que tampoco tuvo intenciones de iniciar un romance a la distancia.

“He hecho amigos, no lo voy a negar. Cuando viajé a México, fue especial, pero por la distancia, es complicado. Las mejores vibras para él”, precisó Acevedo.

Isabel Acevedo habló de supuesta relación con Roberto Martínez. (Imagen: América TV)