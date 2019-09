“Iron Man”: Una versión alternativa de su escena post créditos alude a los “X-Men” y a “Spiderman”

La Saga del Infinito de Marvel Studios empezó con la película en solitario de Iron Man (2008), y en particular con la recordada escena post créditos donde Nick Fury le dio la bienvenida a Tony Stark a la iniciativa Avengers.

Ha pasado más de una década desde ese momento y los fanáticos tienen claro que las palabras de Fury abrieron la puerta a la presentación de todos los personajes que hoy forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel y de la denominada Saga del Infinito.

Sin embargo, todo pudo haber dado un giro total según reveló Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en su reciente participación en los Saturn Awards. El CEO de Marvel reveló una versión alternativa de la escena post créditos de Iron-Man que fue eliminada del filme.

La secuencia, que será incluida en el set que recopilará la Saga del Infinito, también es protagonizada por Samuel L. Jackson como Nick Fury pero, en lugar de preguntarle a Stark si cree que es el único superhéroe del mundo, se dedica a mencionar algunos antecedentes con grandes sorpresas.

"Como si los accidentes gamma, mordidas de bichos radioactivos y una variedad de mutantes no fueran suficientes, tengo que lidiar con un mocoso malcriado, que no juega bien con otros y que quiere quedarse con todos sus juguetes", dice Fury en la secuencia descartada.

