Internacional vs. Flamengo | Thaisa Leal y Alondra García Miró protagonizarán duelo aparte en la Copa Libertadores

Para no creerlo. El partido entre Internacional de Porto Alegre y Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores sacará chispas desde todos los lugares. Y no solo por tener a Paolo Guerrero en el campo de juego enfrentando a su ex equipo, sino también en las tribunas.

Sí, también en las tribunas. Como se recuerda, la expareja del 'Depredador', Thaisa Leal, es hincha número de Flamengo, pues la nutricionista ha subido varias fotografías a su cuenta de Instagram con la camiseta del 'Mengao' y coincidió en la etapa de Guerrero en el cuadro brasileño.

Mientras que por el otro lado, Alondra García Miró, la pareja de Paolo Guerrero -pese a la no confirmación de su regreso- viene hinchando por Internacional debido a la camiseta actual que viste el 'Depredador'. El mundo de los espectáculos ha puesto los ojos en ambas mujeres a la espera del partido.