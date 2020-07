Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar cómo se siente al respecto a la pandemia por el coronavirus. La salsera compartió un video señalando que está “hasta la madre” del COVID-19.

La cantante usó palabras fuertes de la jerga mexicana y dio a conocer su sentir por la cuarentena que se vive a causa del coronavirus.

“Coman pollito, carnita, tortillas, quezadillas, frijolitos, burritos, tortitas, taquitos, tamalitos. Pero, no coman murciélago porque eso causa un desmadre por todos pinch*** lados, me ca** la madre de estar todo el día encerrado, pinch** coronavirus me tienen hasta la madre”, dijo en un Tik Tok que compartió en sus historias de Instagram.

Recordemos que Yahaira Plasencia se encuentra en Rusia haciendo cuarentena junto a Jefferson Farfán y tuvo que interrumpir la campaña de promoción de su último sencillo.

