Ezio Oliva no dudó ni un segundo para defender a su familia. Sobre todo cuando se trata de una de sus pequeñas hijas, quien fue mencionada por un sujeto que amenazó con abusar de ella. El cantante no se quedó de brazos cruzados e hizo público el nombre del usuario que se atrevió a enviar este desadaptado mensaje que atenta contra los derechos de un persona, y que puede ser denunciado ante las autoridades.

“Vamos a hacer un alto acá, porque en verdad quiero agradecerles enormemente el cariño y los mensajes maravillosos. Hay también mensajes de gente que no le caigo bien y lo acepto y me encanta que también me escriban siempre y cuando sea con respeto hasta lo puedo tomar en broma”, dijo el esposo de Karen Schwarzs en una de sus historias.

Sin embargo el tono del cantante fue poniéndose más serio y se dirigió específicamente al cibernauta. “Tú chochera, Ricardo, que me acabas de poner esto no lo voy a permitir y les pido a todos, seas persona pública o no lo seas que no normalicemos ni el maltrato ni la falta de respeto y menos estas cosas”.

Cabe resaltar que previo a mostrar el indignante mensaje del usuario, Ezio Oliva se disculpó con sus seguidores. “El tono del mensaje es es muy fuerte, pero vamos a darle visibilidad y cada vez que hablen o se pase de la raya y me falte el respeto de esta manera y me diga las cosas que esta persona me ha dicho vamos a hacerlo público y no solo yo, los invito a que lo hagan que si hay alguien que los está acosando, pues denúncialo y hazlo público”

Ezio Oliva hace público mensaje amenazante de usuario contra su hija

“Discúlpenme de corazón por haberles mostrado ese mensaje tan fuerte, pero es importante que no normalicemos ni la violencia ni la agresión ni la falta de respeto, así seas una persona pública o no lo seas. Démosle visibilidad a estas cosas y no las aceptemos. Yo no lo acepto y menos si vas a hablar así de mis hijas”, agregó.

Ezio Oliva hace público mensaje amenazante de usuario contra su hija





