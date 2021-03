Los jugadores de la selección peruana, Luis Advíncula y Jefferson Farfán decidieron pasar la noche del sábado haciendo una transmisión en vivo desde sus cuentas de Instagram y en un momento, el exjugador del Lokomotiv empezó a vacilar al lateral del Rayo Vallecano, luego que algunos usuarios le recordaran su vínculo con la ex Esto es Guerra Sheyla Rojas.

“Oe, la gente es bien malcriada (...) yo he estado hablando pero me ha dado risa, una persona ha puesto ‘hablen cag****’. Oe, no sean malcriados”, dijo Jefferson Farfán entre risas.

Qué dijo Luis Advíncula cuando le preguntaron por Sheyla Rojas

“Ya me imagino todo lo que ponen, papi, así que prefiero no decir nada”, dijo Bolt en un tono un poco cansado. “Por favor, déjenme en paz, que me dejen en paz, ya estoy tranquilo” , agregó el exjugador de Tigres de México.

Recordemos que Luis Advíncula iba a ser uno de los convocados por Ricardo Gareca para la fecha doble de Eliminatorias a fines de marzo. Sin embargo, la Conmebol en conjunto con la FIFA decidieron suspender las jornadas por las restricciones que se vienen dando en Europa.