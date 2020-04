Una imagen que ha dejado con los pelos de punta a cientos de personas en Instagram. Un hombre compartió en su perfil la radiografía de un perro pug y la imagen tierna y adorable de la popular raza de cachorros quedó en el olvido. Después de ver la tenebrosa fotografía, no volverás a percibir a un pug de la misma manera.

En una visita rutinaria al veterinario, un hombre llevó a su perro a realizarse una radiografía cerebral. Al ver el resultado, la espeluznante imagen sorprendió a su dueño, quien no pudo evitar sacarle una foto parar compartirlo con sus más cercanos. Fue así como la imagen llegó a su amigo Andy Richter, un famoso comediante que decidió publicar la instantánea en su cuenta de Instagram y la hizo viral.

Y aunque los humanos también lucen algo aterradores bajo una radiografía, la imagen del can ha horrorizado a los seguidores de Ritcher, quienes no dejan de comentar lo terrorífico que un pug puede llegar a ser. “Algunas cosas que simplemente no se pueden ver”, señala uno de los usuarios de la popular red social.

Afortunadamente, los resultados del examen fueron positivos y el pug se encuentra en buen estado de salud. Esto no siempre se puede decir de la raza en general, pues suelen sufrir muchas complicaciones. Pasan de experimentar prolapso del globo ocular, dermatitis del pliegue de la piel, displasia de cadera, hasta sarna demodéctica, meningoencefalitis necrotizante y hemivertebra.

