No aguanta muchos mensajes. La modelo venezolana Alexandra Méndez ‘La Chama’ llegó a Perú hace algunos años y ha conseguido varios logros en su vida personal durante este tiempo. Sin embargo, no todo es color de rosa para ella y es que debido a su belleza ha llamado la atención de varios jugadores de fútbol en el ámbito local, uno de ellos es Hernán ‘El Churrito’ Hinostroza quien según ‘La Chama’, este le escribe por todas las redes sociales y por ello ha tenido que bloquearlo.

“El que me escribe siempre y me tiene harta es el ‘Churrito’. Lo he bloqueado de todos lados, no lo conozco ni lo quiero conocer (...) Antes me escribía al Facebook y me decía cosas. Hace poco vi que me escribió al Instagram y quedó totalmente declinada su solicitud de mensaje”, reveló Méndez en una entrevista con Trome.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO

'La Chama' arremetió contra Jossmery Toledo. (Magaly Tv. La firme)

MÁS VIDEOS:

‘La Chama’ echa a Macarena Gastaldo y revela tiene un ‘Sugar Daddy'. Video: Willax