Sigue adelante. Jossmery Toledo dejó de lado su abrupta ruptura con Jean Deza ya que el jugador de Binacional regresó con su expareja, Shirley Arica. La expolicia no quiere perder tiempo y sigue con su vida normal y se lució este viernes junto a una amiga cantando la conocida canción ’Hawai’ de Maluma.

Toledo decidió pasear con su amiga en su auto y cantar a todo pulmón a canción del cantante colombiano. “Puede que no te haga falta na, aparentemente na”, se le escucha cantar a la expolicía.

Sin embargo, eso no es todo, pues este sábado, Jossmery Toledo decidió darse un gusto gastronómico y comió el famosos ceviche carretillero junto a sus amistades. “Chicos yo acá ando con la jeta media hincha, porque no me acostumbro hablar mucho con los brackets. Aquí estoy con mis amigas, terminando de entrenar y les cuento que aquí es donde yo como ceviche, pero hacen espectacular acá en San Juan de Lurigancho”, contó.

Jossmery Toledo comiendo su rico ceviche - Ojo

Además, Toledo destacó los protocolos de bioseguridad que acata la cevicheria donde compró su comida: “Viene con su alcoholcito todavía, hay que meterle proteína al cuerpo”, contó.

VIDEO RELACIONADO

Choca Mandros se pronuncia tras ausencia de Sheyla Rojas en "Estás en todas"