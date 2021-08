La salida de Lionel Messi del Barcelona ha causado mucha tristeza a sus fans. Uno de ellos es el rapero, Jaze, que en una transmisión en vivo por Instagram pidió que no le hablen de ese tema y por poco llora.

“No me hablen de Messi ahorita por favor que me pongo a llorar otra vez. Me he puesto a llorar hoy día, me he puesto a llorar de verdad”, expresó Jaze.

“La Pu** madre. No me hablen de Messi, voy a banear a toda la gente que ponga Messi, de verdad les digo, no pongan Messi, no pongan Messi. Les estoy diciendo que no pongan Messi. No pongan Messi”, agregó.

El delantero argentino Lionel Messi aseguró este domingo, entre lágrimas, que tanto él como su familia estaban "convencidos" de que iban a seguir en el Barcelona, al que consideró su casa, y admitió que no estaba preparado para despedirse de esta manera. (Fuente: EFE)