En agosto pasado, la modelo Jossmery Toledo anunció que se había sometido a una cirugía estética con la finalidad de aumentarse el busto. Dos meses después, la influencer compartió sugerentes imágenes que revelan el buen resultado de esa operación. Sus miles de seguidores quedaron encandilados con su nueva figura.

“Estoy súper bien, más me dolió que me vuelvan a poner el piercing que la operación. Estoy súper contenta porque no me duele tanto, quizá son los antibióticos. No me puse tanto, me puse 280 gramos, para las chicas que saben”, comentó en su momento la expolicía.

Ahora, Jossmery Toledo mostró públicamente su nueva anatomía. Lo hizo a través de unas fotografías publicadas en su cuenta oficial de Instagram. “Me urges”, escribió en el post donde compartió una imagen donde se le ve con los pechos desnudos apenas cubiertos por su cabellera. En apenas 45 minutos, la publicación obtuvo más de 20 “me gusta”.

“Yo creo mucho en las energías de las personas, ¿y ustedes?”, escribió un día antes para describir otra sugerente foto. La publicación tuvo más de 80 mil likes.