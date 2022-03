Miembros de una familia denunciaron que fueron agredidos por un grupo de ciudadanos venezolanos y colombianos. Contaron que todo se originó cuando decidieron desalojar a uno de los extranjeros que alquilaba un cuarto dentro de su vivienda situada en Independencia.

Morelia Oscategui, una de las personas agraviadas y propietarias de la vivienda, contó que el exinquilino Dylan Roberti Gutiérrez vivió por más de un mes en una habitación junto a su esposa e hijos, pero denunciaron que el ciudadano venezolano reportaba una actitud problemática y agresiva por lo que le pidieron que se retire.

En respuesta, el extranjero golpeó a la madre, hermanos y sobrinos de Morelia Oscategui. Ella narró que fueron dos días de conflictos porque Roberti Gutiérrez se negaba a abandonar el cuarto.

De acuerdo con el matinal, tras concretarse la salida del extranjero, la noche del miércoles, un grupo de ciudadanos venezolanos y colombianos que alquilan habitaciones por la zona llegaron hasta su inmueble y comenzaron a lanzar piedras a las ventanas

“Este grupo de venezolanos han venido a hacer problema a mi hogar. Todo por un venezolano que no quiso pagar y se fue todavía agrediendo a mi madre, a mis sobrinos. Mira todo los que nos hacen [...] El chico vienen a amedrentar gritando ‘entréguenme mi ropa’. Le entregamos su ropa y no contento con eso siguió tirando piedras. Luego venezolanos y colombianos que no tienen documentos llegaron hasta la casa porque el hombre gritaba: ‘miren soy venezolanos, así nos tratan’”, dijo.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y trasladó a todos los involucrados a la comisaría de Independencia. Los integrantes de la familia Oscategui pidieron garantías debido a que temen que Roberti Gutiérrez regresa y vuelva a agredirles, además de generar daños a su edad.