En tiempos de pandemia y especialmente en los meses en los que nuestro país estuvo en cuarentena, el comercio a través de páginas web se disparó y alcanzó sus niveles más altos. Sin embargo, muchos usuarios han presentado quejas debido a que aún no reciben los productos que compraron.

Por esta razón, Indecopi ha ordenado una medida cautelar contra 13 empresas de comercio electrónico, con el fin de que entreguen los productos o devuelvan el dinero en un plazo no mayor a 10 días, para todas aquellas personas que realizaron compras por internet.

Esta medida ha sido impuesta por la Secretaría Técnica de Protección al Consumidor, que ha iniciado procesos administrativos por no cumplir con los despachos en las fechas que habían acordado con los usuarios que realizaron las compras por internet.

“Pese a haber pactado una fecha de entrega, las empresas no habrían cumplido con entregar los mismos. En algunos casos se verificó la dilatación en su entrega, la no reprogramación de los pedidos y no entrega en los plazos pactados”, explicaron en un comunicado.

Estas son las 13 empresas incluidas en la lista de Indecopi

Ripley

Oechsle

Hiraoka

Tottus

Entel Perú

Coolbox

Claro Perú

Cencosud

Tiendas EFE - Curacao

Plaza Vea

Sodimac

Promart

Saga Falabella

