Miguel Samamé, más conocido como el imitador de Gustavo Cerati y quién participó en varias galas del programa “Yo Soy”, denunció este miércoles que fue víctima de ciberdelincuentes tras sufrir el robo de su celular. Los sujetos transfirieron más de S/60.000 en varias operaciones.

Según detalló el imitador a Latina, todo ocurrió cuando fue a recoger a su padre al hospital Rebagliati. “Entre el medio día y la 1 de la tarde, en momentos en que iba a recoger a mi padre que se encontraba en una emergencia médica, (sucedió todo). Al no poder estacionarme en el perímetro, busqué un espacio en la periferia y decidí estacionarme esperando que mi madre me llame informando la hora de salida de mi papá”, precisó.

“(Entonces) decido bajar del auto para consumir algo en una bodega y pasa un motorizado con una caja de Rappi y me arrebata el celular”, añadió.

Pese a sufrir el robo de su celular, Samamé decidió continuar con sus actividades preocupado por la salud de su padre. “Ya que mi padre estaba bastante mal de salud, no puede valerse por sí mismo, le doy la prioridad a él. Voy a recogerlo y lo llevo a casa. Y de ahí salgo a ver el tema del celular. En ese transcurso de hora y media me dirijo a una de las centrales de Claro que está en San Isidro, en las Begonias. Hago la anulación del chip, compro un celular nuevo y me voy a trabajar”, contó.

Fue recién a las 7 p.m., luego de terminar de trabajar, que el cantante decide restituir todas sus aplicaciones a su nuevo celular. “Inserto la aplicación de BCP y el código de la tarjeta y me doy con la sorpresa que me habían sustraído más de S/60 mil”, señaló. Añadió que los delincuentes hicieron varias transacciones de S/10.000, S/15.000 e incluso S/20.000.

Ante esta situación, el imitador de Gustavo Cerati explicó que ese dinero que tenía ahorrado era para cualquier eventualidad que se presentara en su familia por enfermedad o alguna otra emergencia.

“En realidad es dinero que en esta situación ya no se sabe para qué es, porque nadie sabe en qué momento uno puede caer enfermo. Ahorita la vida, digamos, que no hay ninguna seguridad de lo que nos pueda pasar. Ese dinero básicamente es pensando en una contingencia, ya sea para mis padres o para mí, para un tema de salud”, aseveró.

