Hoy lunes 24 de agosto todo lo que que quieres saber sobre tu horóscopo diario te lo trae tu amiga Pochita. Conoce todas las predicciones sobre tu signo zodiacal en cuanto a la salud, dinero y amor.

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril)

Atrae la buena suerte quemar palo santo para limpiar las energías negativas y que salgan los males del hogar. Tu capacidad mental y física están desmejoradas, pero prontos Te recuperas.

TAURO (Del 21 de Abril al 20 de Mayo)

En el amor se solucionan algunos malentendidos con tu pareja y juntos empujan las cosas del hogar, así la economía este mellada, es cuestión de paciencia.

GÉMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio)

Ten cuidado a la hora de estar en la cocina te podrías quemar o cortar, siempre con precaución. Convendría que pongas en los rincones de tu casa membrillos para absorber energías malas.

CÁNCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio)

Siempre pensaste en dedicarle tiempo a tu familia a tu hogar, pues ahora que lo tienes no te aburras, aprovecha para botar todo aquello que ya no usas o no te queda.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto)

Ponte una joya de metal para que ahuyente las malas vibras, el metal tiene ese efecto evita que la envidia te llegue, así como también los malos pensamientos, no pierdes nada.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre)

Se presentan beneficiosos momentos amorosos, ya sea la cercanía hace que valores más a tu pareja, todo lo que hace por los tuyos o quizás la lejanía hace que la extrañes.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre)

Tendrás un día muy tranquilo pero a la vez fructífero porque por fin harás ese pendiente que te tenia preocupado. En el amor todo está fluyendo de maravillas.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre)

Si tienes ansiedad o te invade la angustia y tienes una mascota es muy terapéutico que le hagas mucho cariño. En el amor algunas contrariedades.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre)

Estarás muy calmado a la espera de una llamada o quizás un mensaje importante. En el amor cada día te sientes mas comprendido y amado.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero)

Tu relación sentimental cada día se pone más tensa debido a la parte económica que tanto le preocupa, pero juntos saldrán adelante, no se desanimen.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero)

Encaras los problemas amorosos con cautela y mucho cuidado de no dañara a la persona amada. No intentes pensar en cosas negativas piensa en que lo malo pasara pronto.

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo)

El día de hoy estarás añorando los buenos momentos en compañía de tus amigos y familiares no tan cercanos, pero deberías valorar más la salud de todos ellos.

