¡Ya estamos en el tercer mes del 2021! Llegamos al día 5 de marzo, un año que puede traer consigo muchos cambios en la salud, dinero y amor. Por ello, tu amiga Pochita te cuenta qué es lo que te tiene deparado el destino según tu signo zodiacal para este lunes. Conoce qué dice tu horóscopo de hoy .

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril): Laboralmente estamos pasando por muy malos momentos, pero a pesar de eso tú, te las ingenias para conseguir dinero y tus ideas son muy buenas, tanto que te producen para mantenerte.

TAURO (Del 21 de abril al 20 de Mayo): Cuídate mucho, en especial ahora sobre todo con tu alimentación, no te hace bien subir de peso. Dedícale más atención a tu pareja ya que estas cometiendo muchos errores.

GEMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio): Debes aprovechar estos momentos para dejar los malos hábitos e iniciar un nuevo plan de vida, priorizando las cosas que realmente valen la pena. Tu salud es buena.

CANCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio): Para este mes se dan buenas alternativas económicas dejas atrás el estancamiento y cumples con tus deudas. Recibirás la medicación que esperabas.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto): Se presentan muchas opciones para poder elegir tu camino afectivo, es muy probable que te corresponda una persona que es de otra nacionalidad, que has estado contactando.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre): La estabilidad y armonía es lo mas preciado en una relación sentimental y las están teniendo, felicidades. En salud cuídate de las infecciones respiratorias por el cambio de clima.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre): Asume el amor como un reto con sus cosas buenas y con las malas porque luego serás recompensado con mucha alegría y pasión. Cuídate de las lesiones musculares.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre): No es bueno sentarse a llorar por lo que pasó mejor saca fuerzas y ponte las pilas, piensa que negocio puedes emprender desde la comodidad de tu hogar.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre): Tus problemas de salud serán resueltos, todo radica en tus nervios. Este día las cosas del corazón fluirán con mucho éxito en todo lo que desees con tu pareja.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero): No vale la pena guardar rencor, asimila tus errores y que los astros te ayuden a superar cualquier contrariedad por la que atravieses en tú vida.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero): Hay situaciones que se presentan en las que tienes que responder económicamente por no haber guardado pan para mayo y prever lo que ahora te sucede.

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo): Olvida el pasado corta los hilos que te atan a esa persona que no es para ti y que tanto daño te causo. En lo económico no deja de preocuparte la situación, pero dinero no te faltara.