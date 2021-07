¡Ya estamos en el séptimo mes del 2021! Llegamos al día 7 de julio, un año que puede traer consigo muchos cambios en la salud, dinero y amor. Por ello, tu amiga Pochita te cuenta qué es lo que te tiene deparado el destino según tu signo zodiacal para este sábado. Conoce qué dice tu horóscopo de hoy .

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril): Es una buena semana para el trabajo para retomar aquello que dejaste pendiente y para avanzar aquello que tienes en mente hacer. En el amor hay una persona que te perturba.

TAURO (Del 21 de Abril al 20 de Mayo): No le temas a los retos lánzate a la aventura quien no arriesga no gana pon este conejo en práctica. En el plano amorosos las complicaciones no faltaran, pero el amor lo soluciona todo.

GEMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio): A pesar del esfuerzo que haces las cosas en tu centro de trabajo se complican pero no te preocupes porque llega la solución que esperabas. En lo sentimental pasas por buenos momentos.

CANCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio): Si tenías en mente realizar una compra o cerrar un contrato es la semana ideal para que lo hagas. En el plano amoroso tu pareja estará sumamente celosa evita darle motivos.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto): Es una semana buena sobre todo si estas por cumplir años metalízate que es lo que quieres y lo obtendrás. En el amor intenta con esa persona que ha aparecido en tu vida.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre): Las cosas no siempre salen como uno las planea pero recuerda que por algo pasan las cosas todo tiene un porque en esta vida. En el amor aparecerá una persona que te impactará.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre): Prioriza tus tareas laborales ya que hay muchas cosas que has dejado pendientes y eso no es bueno. En el amor la persona que te interesa estará pensando mucho en ti.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre): Todo te ira bien empezando por el trabajo eso que dejaste pendiente lo solucionaras. En el amor por fin después de tantos problemas llegaras a una buena solución con tu amor.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre): Si tienes problemas legales preocúpate más, porque se presentaran complicaciones pero nada que no puedas solucionar. En el amor todo estará yendo bien.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero): Después de varios días de mucho trabajo lograras solucionar ese problema que te preocupa tanto. En el plano amoroso errar es humano perdonar divino.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero): Tienes muchos problemas en tu trabajo debido a tanta envidia que te rodea, así que estate alerta. En el amor la persona que te gusta te corresponderá y estarás muy feliz.

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo): Tu esfuerzo rendirá sus frutos acuérdate de lo que te digo. En el amor tu pareja te estará controlando más de lo que te imaginas y eso te traerá problemas.

