Hoy viernes 30 de octubre del 2020 todo lo que que quieres saber sobre tu horóscopo diario te lo trae tu amiga y consejera espiritual Pochita. Conoce todas las predicciones sobre tu signo zodiacal en cuanto a la salud, dinero y amor.

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril): Hoy puede ser un día hermoso, si es que te lo propones y dejas de lado esa actitud negativa que solo te causa problemas de salud como es el estrés y dolores de cabeza o migraña.

TAURO (Del 21 de abril al 20 de Mayo): Tu trabajo te deja buenas ganancias, pero ese dinero te es poco para pagar tus deudas, menos te alcanza para ahorrar. En la parte de la salud las contrariedades pasan por un miembro de tu hogar.

GEMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio): Las buenas noticias llegan en el momento que menos te lo imaginas y ese momento es hoy, así que estarás muy feliz y sobretodo con mucho trabajo. En el amor cada día hay más comunicación con tu pareja.

CANCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio): Recibes una llamada acerca de un trámite o problema legal, la cual te da indicios que todo marcha excelente. En la parte sentimental quieres mucho a tu pareja pero a veces es intratable y engreída.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto): Piensa en grande y se dará, no te limites a querer o pedir cosas pequeñas si puedes tener cosas mucho mayores. Sentimentalmente hay novedades si estas sin pareja se presenta una persona que te mueve el piso.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre): Tu sostén económico es tu trabajo que lo realices con cariño y dedicación, pero hoy se presentan problemas con un compañero de labores, dado que sus diferencias contigo son insubsanables.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre): Hoy tu vida da un giro de 180 grados, debido a una grata noticia que llega por la tarde y a partir de eso mejoras, en todos los aspectos. En salud después de varios días de dolencias, por fin pasan.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre): Para hoy te sugiero que evites a las personas conflictivas de tu entorno laboral, solo te opacan, estresan y logran malograrte el día. En el amor tu pareja te hace un regalo significativo.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre): En tu cabeza da vueltas un problema al cual no le encuentras la salida inmediata pero si a futuro, es importante que te dejes aconsejar por un experto, te ayudaría mucho. En salud estas bien.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero): Pasas por aprietos económicos fuertes, pero a pesar de eso sales poco a poco, pero de manera firme. En la parte emotiva hay una personas amiga que te pide apoyo y no esta en tus manos ayudarla.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero): Se abren muchas puertas que hace unos años eran imposible de abrir y ni siquiera era una opción por lo inalcanzable, aprovecha tu buena racha y saca todo lo mejor de ti. Cuídate de los resfriados.

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo): Que los celos no te cieguen, no hay motivos para que te obsesiones con un posible engaño. Una buena conversación con tu pareja solucionara los problemas por los que pasan. No te detengas en ver los errores.

