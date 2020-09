Hoy domingo 28 de setiembre del 2020 todo lo que que quieres saber sobre tu horóscopo diario te lo trae tu amiga y consejera espiritual Pochita. Conoce todas las predicciones sobre tu signo zodiacal en cuanto a la salud, dinero y amor.

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril)

Es un día de muchas contrariedades, sobre todo con tu pareja que no logra entender tu comportamiento tan distante. El trabajo te tiene muy ocupado y preocupado porque las cosas no salen como quieres.

TAURO (Del 21 de abril al 20 de Mayo)

Estos días te han servido de reflexión y de paz. Pon en práctica todo lo aprendido, sobre todo en el trato con los demás miembros de tu familia y te lo agradecerán mucho. Tu economía está reflotando.

GEMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio)

Así como van las cosas en el amor, no llegaras a nada bueno, es posible un rompimiento. En la parte económica las múltiples habilidades que presentan te conllevan a pensar en un negocio de manera independiente.

CANCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio)

Es un buen día, para ponerse analizar los pro y contra de las inversiones o negocios que tienes en mente poner en práctica. En el plano del amor cuida mucho los celos que no traen nada bueno, más bien perjudican.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto)

Tendrás que seguir posponiendo un chequeo médico que tenías planeado para este mes, pero no desesperes porque tu salud es estable. En el amor algunas desavenencias se presentarán, pero lograrán superarlas.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre)

En el trabajo las contrariedades se asoman y eso porque no cierras círculos y empiezas con otros. Recibirás malas noticias acerca de un familiar que no ves tiempo y que se encontraba mal de salud.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre)

Has superado bastantes contrariedades económicas sobre todo, pero lo importante es que estas pasando por buenos momentos económicos nuevamente. En el amor tu pareja te dará una sorpresa grata.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre)

Hoy es un buen día para que conectes tus emociones con tu actuar. Por otro lado, te hace falta sociabilizar más con tus amistades y eso te altera, pero piensa que todo esto es por tu bien.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre)

Hay una buena inversión por realizar, sin mucho riesgo y sin mucho tiempo que harás hoy y que obtendrás excelentes ganancias. En salud tu colesterol y obesidad te están dando problemas, cuídate.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero)

Para ti nada es más importante que tu familia y la personas amada ósea tus hijos, por eso priorizas tus gastos en brindarles buenos cuidados y excelente alimentación, solo que el dinero te está faltando.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero)

Un proyecto, ya sea una compra o una venta se concretara a pesar de los días difíciles por los que pasamos. En el plano del amor todo marcha de maravillas y tu pareja es muy complaciente contigo.

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo)

No solo estás enojado por el comportamiento de tu pareja, sino por las desavenencias que has tenido con tus jefes y que no logras solucionar, es cuestión de tiempo no más, no te desesperes.

